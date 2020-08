Αισθάνεται πως του έκλεψαν τη δόξα ή απλά ένιωσε πως τον έβαλαν στην… άκρη, σε μια πολύ σημαντική αθλητική – κοινωνική απόφαση; Ο Λεμπρόν Τζέιμς φέρεται να είναι έξαλλος με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έστειλαν μήνυμα κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων προς πάσα κατεύθυνση, πρωτοστατώντας στο μποϊκοτάζ που έγινε στο ΝΒΑ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς όμως εμφανίζεται εκνευρισμένος με την απόφαση των “Εάφιών”, να μην ενημερώσουν τις υπόλοιπες ομάδες για την κίνηση τους, δρώντας αυτόνομα.

ΝΒΑ: Λέικερς και Κλίπερς ζήτησαν την οριστική διακοπή της σεζόν! “Ενόχληση” με Μπακς

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της αθλητικής έκδοσης του «Yahoo», υπήρξε έντονη δυσφορία από το “Βασιλιά” για τους χειρισμούς των Μπακς.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Βίνσεντ Γκούντγουιλ, ο Λεμπρόν Τζέιμς τόνισε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ότι θα ταχθεί με τους υπόλοιπους για να υπάρξει απόλυτη ομοφωνία, αλλά ήταν φανερά εκνευρισμένος και αποχώρησε εσπευσμένα.

Sources to @YahooSports: There was frustration with Milwaukee players for doing this without talking to others. LeBron James initially stated he would go with the consensus, then got angry and stormed out.