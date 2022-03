Ο φορμαρισμένος Νικ Κύργιος αποκλείστηκε στο Miami Open από τον Σίνικ, έχοντας έντονα παράπονα για τον διαιτητή του αγώνα, ο οποίος του επέβαλε ποινή ενός γκέιμ, σε κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας τα “έχωσε” έτσι τόσο στον ίδιο τον umpire, όσο και στην ATP για το γεγονός ότι τόσο σημαντικά παιχνίδια κρίνονται από αποφάσεις και όχι στο κορτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ελέγχει καλά το κοινό, κατά την άποψή μου», είπε για τον Βραζιλιάνο διαιτητή ο 26χρονος Αυστραλός, οργισμένος για την τιμωρία του με point penalty (και στη συνέχεια με game penalty). «Ο κόσμος μπορεί να έχει την άποψή του. Απλά δεν νομίζω ότι άξιζα το point penalty. Κυριολεκτικά, αυτό που είπα στην ομάδα μου είναι ότι ο πρώην τενίστας Μάθιου Ριντ μπορεί να κάνει το ίδιο καλή δουλειά στην καρέκλα του διαιτητή. Αν γι’ αυτό αξίζω point penalty στο 5-3 του τάι μπρέικ στον τέταρτο γύρο ενός τουρνουά Masters, ένα event εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, θα το αποφασίσετε εσείς. Αλλά είναι γελοίο, κατά την άποψή μου.

Είμαι 40-0 μπροστά και μιλάει. Λέω, τι κάνεις; Επειδή ο κόσμος τον μισεί τόσο πολύ, του είπε να σιωπήσει. Διακόπτει το service game μου. Δεν μπορώ να σερβίρω. Μιλάει στον κόσμο κι εγώ λέω, τι κάνεις; Τι κάνεις; Τι πραγματικά κάνεις αυτή τη στιγμή; Αποδοκιμάζεται από τον κόσμο, επειδή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ποτέ δεν ήμουν μέρος ενός ματς όπου ο διαιτητής μισείται τόσο πολύ. Το έκανε να αφορά εκείνον, σα να πληγώθηκαν τα αισθήματά του με αυτά που είπα, με αυτά που ένιωθε ο κόσμος. Δεν μπορεί να είσαι έτσι όταν είσαι διαιτητής, συγγνώμη. Παρεμπιπτόντως όλα γίνονται ηλεκτρονικά τώρα, οπότε δεν κάνεις τίποτα πέρα από το να λες το σκορ, το οποίο θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε φαν του τένις. Να καθίσει στην καρέκλα και να πει 15-0, γκέιμ Κύργιος, γκέιμ Σίνερ. Καταλαβαίνετε; Μόνο αυτό πρέπει να κάνει. Και δεν μπορούσε να κάνει ούτε αυτό. 1 στα 10 σήμερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ATP: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα μπορούσε να μου επιβληθεί πρόστιμο σήμερα. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν θα πάρει τίποτα. Δεν θα δεχτεί ούτε μια μικρή τιμωρία για την τραγική απόδοσή του σήμερα. Ήταν φρικτός. Αλλά η ATP δεν θα κάνει τίποτα. Δεν θα υπάρξουν κακά άρθρα για εκείνον. Θα εμφανιστεί στο επόμενο event και όλοι θα ξεχάσουν πόσο κακός ήταν σήμερα. Εγώ πρέπει να αποδεχτώ τον αρνητισμό. Να χειριστώ τα κακά σχόλια και ο ίδιο πρέπει να κάνει η κοπέλα μου και η ομάδα. Η ATP δεν ασχολείται. Αυτό είναι».

‘You could do the job of the umpire’ – what was said to my best friend that got me ‘unsportsmanlike code violation’ at 5-3 in the first set tie break. With 100 of thousands of dollars on the line that was the decision he made because the umpires ‘feelings got hurt. GET NEW PEOPLE