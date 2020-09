Ο νέος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αποτέλεσε και μία από τις κορυφαίες “σφυρίχτρες” του αγγλικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να του ζητηθεί να σχολιάσει και το πρώτο πέναλτι που κέρδισε η Λίβερπουλ κόντρα στη Λιντς, στην πρεμιέρα της Premier League.

Ο Άγγλος παλαίμαχος ρέφερι εξήγησε ότι η φάση είναι καθαρό πέναλτι, αφού η έννοια του “σκόπιμου” στις επαφές της μπάλας με το χέρι ενός ποδοσφαιριστή, έχει καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια.

«Ο Μάικλ Όλιβερ ήταν 100% σωστός στον καταλογισμό του πρώτου πέναλτι της Λίβερπουλ όταν το σουτ του Σαλάχ εκτρέπεται από το μηρό του αμυντικού του Λιντς Ρόμπιν Κοχ και χτυπά πάνω στο χέρι του. Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα –και δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να μιλούν γι ‘αυτό δύο χρόνια αργότερα– αλλά η λέξη “σκόπιμη” έχει αφαιρεθεί από τους νόμους του παιχνιδιού.

Δεν έχει σημασία ότι ο Koch δεν χτύπησε σκόπιμα την μπάλα, το χέρι του ήταν απλωμένο και σε αφύσικη θέση, έκανε το σώμα του μεγαλύτερο.Δεν έχει σημασία επίσης ότι η μπάλα είχε παραμορφωθεί πριν χτυπήσει το χέρι του. Ο Κοχ είχε ρίξει το σώμα του στο σουτ και ανέλαβε τον κίνδυνο. Γι ‘αυτό τώρα βλέπετε πολλούς αμυντικούς να πλησιάζουν σε τέτοιες καταστάσεις με τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους».

So, coming back round to the Koch penalty, Michael Oliver's decision clearly falls into Rosetti's description.



Koch's arm was way out from his body, making it much bigger, and it was a block rather than attempt to play the ball. Therefore, the deflection is irrelevant. pic.twitter.com/IvRl7R72HI