Ελλάδα – Ιταλία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν της Ιταλίας στη Β’ φάση ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο με φόντο μία θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει το απόλυτο μέχρι τώρα στο θεσμό, όπως και η Ιταλία και με νίκη θα είναι με το ένα πόδι στον ημιτελικό.