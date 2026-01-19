Αθλητικά

Ελλάδα – Ιταλία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Μεγάλη μάχη στο Βελιγράδι με στόχο την πρόκριση στον ημιτελικό της διοργάνωσης
Ελλάδα - Τουρκία
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
Β' φάση ομίλων (2η αγωνιστική)
Μονομαχία στο Ελλάδα - Τουρκία/ EUROKINISSI

Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν της Ιταλίας στη Β’ φάση ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο με φόντο μία θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει το απόλυτο μέχρι τώρα στο θεσμό, όπως και η Ιταλία και με νίκη θα είναι με το ένα πόδι στον ημιτελικό. 

19:08 | 19.01.2026
Απίθανες άμυνες από τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου
19:07 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΛ για την Ελλάδα με τον Κάκαρη στην κόντρα, 2-0 το σκορ
19:06 | 19.01.2026
Μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου σε σουτ των Ιταλών
19:05 | 19.01.2026
Γκολ και 1-0 για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο από την περιφέρεια στον παίκτη παραπάνω
19:03 | 19.01.2026
Χαμένες οι πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων
19:03 | 19.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
18:59 | 19.01.2026
Όλα έτοιμα για το πρώτο σπριντ του αγώνα
18:52 | 19.01.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
18:52 | 19.01.2026
Αυτήν την ώρα γίνεται η παρουσίαση των αθλητών
18:51 | 19.01.2026
Να θυμίσουμε ότι η Εθνική πόλο ανδρών δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
18:50 | 19.01.2026
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα 9 (+27)

Ιταλία 9 (+27)

Κροατία 6 (+18)

Ρουμανία 6 (-16)

Τουρκία 0 (-24)

Γεωργία 0 (-32)

18:50 | 19.01.2026

Ο Θοδωρής Βλάχος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντίνο Γενηδουνιά, που εκτίει τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του, μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Κροατία

18:48 | 19.01.2026

Αν ηττηθεί η Εθνική ανδρών θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Κροατία, καθώς υπάρχει κίνδυνος σε ισοβαθμία να μείνει στην τρίτη θέση και εκτός διεκδίκησης μεταλλίου

18:48 | 19.01.2026

Η Ελλάδα μπορεί να υποστεί και ήττα στα πέναλτι ενάντια στους Ιταλούς. Αν γίνει αυτό θα πρέπει και πάλι να κερδίσει τη Ρουμανία για να πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό

18:48 | 19.01.2026

Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για μία θέση στην τελική τετράδα, με την Ελλάδα με νίκη να έχει σχεδόν εξασφαλισμένη θέση στη ζώνη των μεταλλίων, καθώς θα πρέπει μόνο να κερδίσει την αδύναμη Ρουμανία την τελευταία αγωνιστική

18:47 | 19.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στην Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

