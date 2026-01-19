Ελλάδα – Ιταλία live για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν της Ιταλίας στη Β’ φάση ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο με φόντο μία θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχει το απόλυτο μέχρι τώρα στο θεσμό, όπως και η Ιταλία και με νίκη θα είναι με το ένα πόδι στον ημιτελικό.
Ελλάδα 9 (+27)
Ιταλία 9 (+27)
Κροατία 6 (+18)
Ρουμανία 6 (-16)
Τουρκία 0 (-24)
Γεωργία 0 (-32)
Ο Θοδωρής Βλάχος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντίνο Γενηδουνιά, που εκτίει τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του, μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Κροατία
Αν ηττηθεί η Εθνική ανδρών θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Κροατία, καθώς υπάρχει κίνδυνος σε ισοβαθμία να μείνει στην τρίτη θέση και εκτός διεκδίκησης μεταλλίου
Η Ελλάδα μπορεί να υποστεί και ήττα στα πέναλτι ενάντια στους Ιταλούς. Αν γίνει αυτό θα πρέπει και πάλι να κερδίσει τη Ρουμανία για να πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό
Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για μία θέση στην τελική τετράδα, με την Ελλάδα με νίκη να έχει σχεδόν εξασφαλισμένη θέση στη ζώνη των μεταλλίων, καθώς θα πρέπει μόνο να κερδίσει την αδύναμη Ρουμανία την τελευταία αγωνιστική
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στην Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα