«Πονάω για την Γαλλία μου», έγραψε στο Twitter, ο Κιλιάν Εμπαπέ, λίγες ώρες μετά την δολοφονία ενός 17χρονου νεαρού, ο οποίος που σκοτώθηκε από αστυνομικό, κοντά στο Παρίσι, επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί».

«Αισθάνομαι άσχημα για την Γαλλία μου. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Ολες μου οι σκέψεις μου είναι στα αγαπημένα πρόσωπα και την οικογένεια του Ναέλ, αυτό το μικρό αγγελούδι που έφυγε τόσο γρήγορα», έγραψε στην ανάρτηση του ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη το πρωί. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό- εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» – δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει.

A 17yo boy was murdered in cold blood by cops today in #nanterre #france , for not complying to their orders. #antireport pic.twitter.com/TxJradvtT7