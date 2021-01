Ενθουσιασμένος παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε για πρώτη φορά χιόνι (pic)

Μεγαλωμένος στην Ουρουγουάη, όπου και δεν χιονίζει ποτέ, ο Φακούντο Πελίστρι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την προπόνηση εν μέσω χιονιού της ομάδας του.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε από την πατρίδα του στην Αγγλία για να παίξει ποδόσφαιρο και άλλαξε κλίμα στο 100%, καθώς το μουντό και κρύο Μάντσεστερ δεν θεωρείται και η πιο… όμορφη πόλη για να ζει κανείς.

Ο ίδιος πάντως έδειξε να απολαμβάνει τις νέες εμπειρίες, μεταξύ των οποίων φαίνεται ότι είναι και το χιόνι. “Απολαμβάνω την πρώτη μου φορά ποτέ, στο χιόνι”, έγραψε ο Πελίστρι σε σχετική του ανάρτηση στο twitter.

Enjoying my first time ever in the snow 😂



Disfrutando mi primera vez en la nieve ⛄️@ECavaniOfficial 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/fakaU6dXbM