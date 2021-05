Ο θρύλος του ΝΒΑ, Έντι Τζόνσον, που φόρεσε με μεγάλη επιτυχία τη φανέλα του Ολυμπιακού σχολίασε το περιστατικό με τον φίλαθλο που πέταξε ποπ κορν στον Ρασέλ Γουέστμπρουκ, ενθυμούμενος την εμπειρία του από την χώρα μας.

Με αφορμή το ποπ-κορν που πέταξε φίλαθλος των Σίξερς πάνω στον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε τα κέρματα, τα πόμολα και τα ψάρια (!) όπως είπε που του πετούσαν οι οπαδοί στις ελληνικές κερκίδες, όταν φορούσε την φανέλα του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι ναι μεν κανείς δεν πρέπει να πετάει τίποτα στον αγωνιστικό χώρα, αλλά αν είχε επιλογή θα διάλεγε το ποπ κονρ σε σχέση αυτά που έζησε στην Ελλάδα.

«Είναι λάθος ένας φίλαθλος να πετάει το οτιδήποτε σε κάποιον παίκτη, αλλά αν είχα την επιλογή τότε θα επέλεγα το ποπ-κορν. Στο πρώτο μου παιχνίδι στην Ελλάδα με χτύπησαν με κέρμα και έκανα ράμματα κάτω από το μάτι μου. Μετά από αυτό το παιχνίδι, μου πέταξαν ένα πόμολο και ένα ψάρι. Τους έβαλα 35 πόντους στον κ@#ο και έφυγα. Νίκησα», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

It is wrong for a fan to throw anything at a player, but if I had a choice I would choose popcorn! My first game in Greece I got hit with a coin and got stitches below my eye. Then later that game I had a doorknob and a fish thrown at me. Dropped 35 on their #%## and left! I won https://t.co/k0LC7zNTTa