Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς ηττήθηκαν για δεύτερη φορά από τους Φιλαδέλφια Σίξερς και έχασαν με τραυματισμό και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος “τρελάθηκε” και με έναν οπαδό των γηπεδούχων.

Ο Αμερικανός πήγαινε προς τα αποδυτήρια για να εξετάσει τον τραυματισμό του κι ένας φίλος των 76s του πέταξε ποπ κορν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε μία “έκρηξή” του.

Ο οπαδός αποβλήθηκε λίγο μετά, με τον ίδιο τον Γουέστμπρουκ να δηλώσει μετά το ματς: «Αν ήμουν στον δρόμο δεν θα πήγαινα να πετάξω ποπ κορν στο κεφάλι μου, γιατί τότε όλοι ξέρουν τι θα γίνονταν… Το ΝΒΑ πρέπει να προστατεύσει τους παίκτες, ειδικά σε τέτοια γήπεδα».

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.



The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH