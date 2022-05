Ένας 29χρονος άνδρας, με το όνομα Λόρενς Ντόριτι, είναι ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και άλλοτε NBAer, Έντριαν Πέιν.

Η αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ανακοίνωσε ότι τον συνέλαβε λίγο μετά τους πυροβολισμούς που οδήγησαν στο θάνατο του 31χρονου σέντερ και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού.

Ο Λόρενς Ντόριτι οδηγήθηκε στη συνέχεια στη φυλακή, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και μία φωτογραφία του.

NEW MUGSHOT: Orange County deputies say Lawrence Dority, 29, has been arrested on a warrant for First Degree Murder in the shooting death of former Orlando Magic player Adreian Payne. DETAILS: https://t.co/SO9O7C2znI pic.twitter.com/VhG8xjFvO8