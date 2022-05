Η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Έντριαν Πέιν, προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο του μπάσκετ, με τον Αμερικανό αθλητή να χάνει τη ζωή του μόλις στην ηλικία των 31 ετών.

Πλέον μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές και περισσότερες πληροφορίες γύρω από το χαμό του, με την αστυνομία της Όραντζ Κάουντι να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση. Ο Πέιν λοιπόν, σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμό από έναν συνομήλικό του άνδρα, ονόματι Λόρενς Ντόριτι σήμερα τα ξημερώματα, με τον δράστη να έχει συλληφθεί και να κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού.

«Στη 1:37 τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου 2022, η αστυνομία του Όραντζ Κάουντι ενημερώθηκε για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 2500 του Έγκρετ Σόρς Ντράιβ. Ένας άνδρας στα 30 του, ο οποίος πυροβολήθηκε και στη συνέχεια αναγνωρίσθηκε ως ο Έντριαν Πέιν με ημερομηνία γέννησης την 19η Φεβρουαρίου του 1991, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβ. Ο Ντόριτι συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο».

Details from the Orange County Sheriff’s office in Orlando, Florida. Former MSU star Adreian Payne was shot early Sunday morning and pronounced dead at a local hospital. pic.twitter.com/HM3mO4Psc0

UPDATE: The Orange County Sheriff’s Office in Florida confirmed Payne was shot and killed early Monday morning in Orlando. Deputies arrested a suspect in the shooting, 29-year-old Lawrence Dority, at the scene on a warrant for first-degree murder. https://t.co/BCuOZSZ8op