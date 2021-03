Είδηση σοκ για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με έναν από τους πιο διάσημους Χιλιανούς ποδοσφαιριστές, τον Μαρκ Γκονζάλες, να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μετά από έμφραγμα.

Πριν καν κλείσει τα 37 του χρόνια, ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μπέτις, που συμμετείχε και σε Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Χιλής, υπέστη καρδιακή προσβολή, αλλά φαίνεται ότι έχει αποφύγει τα χειρότερα.

Το γεγονός έκανε γνωστό η σύζυγός του μέσα από τα social media, ενημερώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πλέον σταθερή και έχει αποφύγει το μεγάλο κίνδυνο.

Former Liverpool winger Mark Gonzalez has suffered a heart attack at the age of just 36.



