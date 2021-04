Η European Super League έχει φέρει αρνητικές αντιδράσεις ακόμα και στους ίδιους τους οπαδούς των 12 ομάδων που την προκήρυξαν, αφού το κίνητρο φαίνεται ότι είναι μόνο οικονομικό.

Πολλοί είναι αυτοί που βάλλουν κατά των ομάδων τους στα social media, γεγονός που έφερε και ένα… επικό τρολάρισμα από την Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία και τους… προσκάλεσε, αν αποφασίσουν να αλλάξουν οπαδικές προτιμήσεις.

«Οπαδοί των Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ, αν θέλετε μια νέα ομάδα για να υποστηρίξετα, εμείς είμαστε εδώ για εσάς. Με εκτίμηση, Σπαρτάκ Μόσχας», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media η ρωσική ομάδα.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we’re always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow.