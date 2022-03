Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια μετά τη μεγάλη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Φιλαδέλφια Σίξερς και τη νέα σπουδαία εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου με βιβλίο με ανέκδοτα.

O “Greek Freak” συνηθίζει να λέει ανέκδοτα μετά από νίκες της ομάδας του και κράτησε την… παράδοση, πριν σχολιάσει την αναμέτρηση με τους Χάρντεν και Εμπίντ. Αυτή τη φορά το διάβασε από το “Dad Jokes” και έκανε λογοπαίγνιο στα αγγλικά, με την αγελάδα και το μοσχαρίσιο κιμά.

«Πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» («what do you call a cow on the floor?») ρώτησε αρχικά ο Γιάννης για να δώσει στη συνέχεια την απάντηση: «μοσχαρίσιο κιμά» («ground beef»).

Giannis came prepared with the dad jokes tonight. 🤣 pic.twitter.com/FbvsdRHSVb
March 30, 2022

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

Μετά το ανέκδοτο πάντως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε και για το ματς: «Απλά αφήνω το ένστικτό μου. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει μέσα στο παιχνίδι, απλά προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Αυτό θέλω να κάνω. Έτσι απολαμβάνω το μπάσκετ. Αυτό ακριβώς θέλουν και οι συμπαίκτες μου από εμένα. Απλά δεν σκέφτομαι ότι ‘α, τώρα πρέπει να πάρω πάνω μου το παιχνίδι’. Απλά παίζω με το ένστικτό μου. Έχω εμπιστοσύνη στο ένστικτό μου».

Για την τάπα του στον Εμπίντ: «Είδα τον Χάρντεν να σουτάρει το step back τρίποντο και ήλπιζα απλά να μην μπει η μπάλα στο καλάθι. Εγώ έπρεπε να πάρω το ριμπάουντ, αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του Εμπίντ. Στη συνέχεια απλά προσπάθησα να πηδήξω όσο το δυνατόν πιο ψηλά για να σταματήσω το σουτ».

Για την πρώτη θέση στην Ανατολή: «Δεν παίζει ρόλο. Όταν τερματίσαμε πρώτοι στην Ανατολή δεν είχαμε προχωρήσει στα Playoffs. Πέρυσι που ήμασταν τρίτοι, πήραμε το πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχει σημασία που θα τερματίσεις. Το θέμα είναι να είσαι έτοιμος πνευματικά να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε ομάδα. Το να τερματίσεις στην 1η θέση και να παίξεις με τον 8ο, δεν το κάνει πιο εύκολο. Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, ειδικά φέτος. Προσωπικά δεν έχει σημασία εάν θα τερματίσουμε πρώτοι».