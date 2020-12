Επίσημο: Αυτό είναι το καλεντάρι της Formula 1 για το 2021 (pic)

Η σεζόν της Formula 1 ολοκληρώθηκε φέτος, έστω και με προβλήματα λόγω κορονοϊού, αναδεικνύοντας ξανά σε νικητή τον Λουίς Χάμιλτον και τη Mercedes.

Οι ιθύνοντες περιμένουν πια τις εξελίξεις με τον κορονοϊό για το επόμενο πρωτάθλημα, το καλεντάρι του οποίου πάντως ανακοινώθηκε πια και επίσημα.

Η Formula 1 είναι προγραμματισμένο να βρεθεί ξανά σε δράση την 21η Μαρτίου στην Αυστραλία, ενώ το μοναδικό ερωτηματικό αφορά την πίστα που θα φιλοξενήσει το τέταρτο Γκραν Πρι της σεζόν, στις 25 Απριλίου.

The calendar for the 2021 season. Which race are you looking forward to? #Formula1 #F12021 pic.twitter.com/QhJSWbPRbg