Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές του φημισμένου Γουίμπλεντον επιβεβαίωσαν ότι οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι τενίστες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο φετινό τουρνουά, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Από το βρετανικό Γκραν Σλαμ υποστήριξαν χαρακτηριστικά ότι «σε συνθήκες τόσο αδικαιολόγητης και πρωτοφανούς στρατιωτικής επιθετικότητας, θα ήταν ανεπίτρεπτο για το ρωσικό καθεστώς να αποκομίσει κέρδος από την ανάμειξη Ρώσων ή Λευκορώσων αθλητών στο τουρνουά. Κατά συνέπεια αποτελεί πρόθεσή μας, με μεγάλη λύπη, να απορρίψουμε τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων παικτών στο φετινό τουρνουά».

Ως εκ τούτου, κορυφαίοι τενίστες των ATP και WTA, όπως οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Βικτόρια Αζαρένκα και Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το “παρών” στο τουρνουά που θα διεξαχθεί φέτος από 27/6 έως 10/7.

