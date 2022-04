Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς δίνει νέα “μάχη” για τη ζωή του, αντιμετωπίζοντας για δεύτερη φορά τη λευχαιμία, με τους παίκτες του στην Μπολόνια να βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του.

Ο προπονητής των “ροσομπλού”, τους μίλησε πρόσφατα με video μέσα από το νοσοκομείο και οι ίδιοι θέλησαν να βρεθούν ξανά κοντά του, σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, πήγαν κάτω από το δωμάτιό του στο νοσοκομείο και τον αποθέωσαν με συνθήματα και χειροκροτήματα. Ο Μιχαΐλοβιτς βγήκε μάλιστα στο παράθυρο και οι στιγμές ήταν πραγματικά μοναδικές, με το video να καταγράφει τη συγκίνηση των παικτών, που με δάκρυα στα μάτια στήριξαν τον προπονητή τους.

This is beautiful. The Bologna players go visit Mihajlovic at his hospital after winning a huge match against Inter yesterday pic.twitter.com/rFz0QNjJaF