Ο Τζορτζ Μπάλντοκ έδωσε… ρέστα στο επίσημο κανάλι της Εθνικής Ελλάδας στο youtube.

Το νέο μέλος της γαλανόλευκης έκανε δηλώσεις μετά τη νέα νίκη επί της Κύπρου και είπε, μάλιστα, τις πρώτες ελληνικές του λέξεις.

«Καλησπέρα το όνομά μου είναι Γιώργος», ήταν η πρώτη του φράση στα ελληνικά, με τον Μπάλντοκ να υπόσχεται ότι θα πει περισσότερες φράσεις στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Πώς αισθάνεσαι ύστερα από τον πρώτο αγώνα σου επί ελληνικού εδάφους;

Ήταν υπέροχα. Απόλαυσα πραγματικά το πάθος των φιλάθλων. Σε κάνει να θέλεις περισσότερο.

Τρία ματς χωρίς να δεχτεί γκολ η Εθνική.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Προφανώς οι καλές ομάδες βασίζονται στην καλή άμυνα. Πρόκειται, πάντως, για μία πραγματικά ομαδική προσπάθεια. Οι επιθετικοί αμύνονται. Οι ακραίοι επιθετικοί αμύνονται. Οι μέσοι αμύνονται. Είναι προφανές επίσης ότι έχουμε πολύ καλό τερματοφύλακα. Είναι μία ομαδική προσπάθεια.

Επίσης, τρία ματς με τρεις νίκες.

Εξαιρετικό. Είχαμε σχεδιάσει να τις πετύχουμε. Ελπίζω να τα καταφέρουμε την Κυριακή και να πάμε στα επόμενα παιχνίδια γεμάτοι αυτοπεποίθηση.

Εσύ πως αισθάνεσαι ως μέλος της αποστολής;

Υπέροχα. Από την πρώτη στιγμή όλοι με υποδέχτηκαν και με βοηθούν να μάθω λίγα ελληνικά. Όταν επιστρέψω σπίτι, θα συνεχίσω μαθήματα με δάσκαλο. Οπότε μόνο καλά λόγια έχω να πω για όλους.

Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν κάτι στα ελληνικά;

Καλησπέρα, My name is Γιώργος τώρα (απάντησε στα ελληνικά)… Δεν μπορώ να συνεχίσω τώρα. Στην επόμενη αποστολή! Το υπόσχομαι!