Ο Γκουστάβο Πογέτ είναι στους υποψήφιους για την τεχνική ηγεσία της Ιρλανδίας σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, με τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου να έχει ωστόσο συμβόλαιο με την «γαλανόλευκη».

Συγκεκριμένα ο Γκουστάβο Πογέτ που βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, βρίσκεται στο στόχαστρο της Ιρλανδίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Times», ένα σενάριο το οποίο έρχεται να φουντώσει τις φήμες για το μέλλον του έμπειρου τεχνικού.

Και αυτό διότι το τρέχων συμβόλαιο του Πογέτ λήγει μετά τον Μάρτιο και το φινάλε των play off του Nations League, από τα οποία θα καθοριστεί εάν η Εθνική ποδοσφαίρου καταφέρει να περάσει στο Euro 2024.

Με δεδομένο πως ακόμα δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως οι Ιρλανδοί εξετάζουν την περίπτωση Πογέτ και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις με την Ελλάδα, για να κάνουν κίνηση προς το μέρος του.

NEW: Gus Poyet joins runners for Ireland job after Lee Carsley’s denialhttps://t.co/7INMhZjNTX