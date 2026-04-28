Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έκανε το μπρέικ στη Βαλένθια, το 1-0 και ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έκαναν το πρώτο βήμα στα πλέι οφ της Euroleague κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό και πλέον έχουν το πάνω χέρι στη σειρά.

Ο Παναθηναϊκός με τρομερό διπλό έκανε το μπρέικ στην έδρα της Βαλένθια χάρη στην εύστοχη βολή του Ναν και την άμυνα του Χείζ-Ντέιβις στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τους Μονεγάσκους για να κάνει και αυτός το 1-0 με πρωταγωνιστή τον Μιλουτίνοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φενερμπαχτσέ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με πρωταγωνιστές τους Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουιν κατάφερε να κερδίσει 89-78 την Ζαλγκίρις και να κάνει το πρώτο βήμα.

Τα αποτελέσματα των Game 1 και το πρόγραμμα της Euroleague

Ολυμπιακός – Μονακό 1-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/4 21:45

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/4 20:45

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 29/4 21:45

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός / Μονακό – Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ