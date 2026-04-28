Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έκανε το μπρέικ στη Βαλένθια, το 1-0 και ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έκαναν το πρώτο βήμα στα πλέι οφ της Euroleague κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό και πλέον έχουν το πάνω χέρι στη σειρά.
Ο Παναθηναϊκός με τρομερό διπλό έκανε το μπρέικ στην έδρα της Βαλένθια χάρη στην εύστοχη βολή του Ναν και την άμυνα του Χείζ-Ντέιβις στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τους Μονεγάσκους για να κάνει και αυτός το 1-0 με πρωταγωνιστή τον Μιλουτίνοφ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Φενερμπαχτσέ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με πρωταγωνιστές τους Μπιμπέροβιτς και Μπόλντγουιν κατάφερε να κερδίσει 89-78 την Ζαλγκίρις και να κάνει το πρώτο βήμα.
Τα αποτελέσματα των Game 1 και το πρόγραμμα της Euroleague
Ολυμπιακός – Μονακό 1-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45
Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30
Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-1
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/4 21:45
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15
Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15
Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5
Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/4 20:45
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00
Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00
Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 29/4 21:45
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00 (στο Μπότεβγκραντ)
Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)
Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Final Four (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ημιτελικοί (22/5)
Ολυμπιακός / Μονακό – Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας
Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ