Europa και Conference League: Συγκλονιστικός ο ΟΦΗ, 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Ψυχρολουσία του Παναθηναϊκού, 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε, 1-1 ο ΠΑΟΚ με τη Μπραν

Μια νίκη από τον ΟΦΗ και δυο εντός έδρας ισοπαλίες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ “έκρυβε” η Πέμπτη (20.08.2026) για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Οι Κρητικοί έκαναν “πάρτι” στο Παγκρήτιο και “άγγιξαν” τη League Phase του Europa League, ενώ το “τριφύλλι” και ο “δικέφαλος του Βορρά” θα πρέπει να… ιδρώσουν για να μπουν στη League Phase του Conference League και να μη πουν “αντίο” στην Ευρώπη.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να εντυπωσιάζει, παίρνοντας ένα εκπληκτικό 3-0 μέσα στο Παγκρήτιο κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σχεδόν την ίδια στιγμή, όμως, ο Παναθηναϊκός έχασε μέσα από τα χέρια του μια νίκη κόντρα στην Χράντετς, αφού προηγήθηκε με 2-0, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση μέσα σε 5 λεπτά, στο φινάλε του αγώνα. Στο πρώτο -χρονικά- ματς της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν, στο πρώτο του ματς στην μετά-Κωνσταντέλια εποχή.

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Ο Φούντας τον “έστειλε” σε θρίαμβο

Μετά την Ελλάδα, ο ΟΦΗ κάνει και την Ευρώπη να παραμιλάει! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε 3-0 της ΤΣΚΑ Σόφιας στο κατάμεστο από 15.000 κόσμο Παγκρήτιο Στάδιο, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΟΦΗ ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 19’ και βρήκε ξανά δίχτυα στο 51’, εκτελώντας άψογα πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR. Στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, απείλησε, όμως ο Χριστογεώργος δήλωσε “παρών” όποτε χρειάστηκε.

Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν με παίκτη λιγότερο από το 81’, όταν αποβλήθηκε ο Μπραχίμι για χτύπημά του στον Αϊτόρ, ενώ ο θρίαμβος του ΟΦΗ ολοκληρώθηκε στο 90’+5′, όταν ο Ντίκμαν “έγραψε” το τελικό 3-0 από ασίστ του Νικολάου!

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«Πέταξε» το «πάρτι» του Τεττέη στο ΟΑΚΑ με τραγικό φινάλε

Ιδανικός αυτόχειρας ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ! Το “τριφύλλι” που πέταξε προβάδισμα δύο τερμάτων που του έδωσε ο Ανδρέας Τεττέη, δεχόμενο ισάριθμα γκολ από την Χράντετς Κράλοβε (2-2) μέσα σε επτά λεπτά, στο φινάλε του αγώνα.

Μέσα σε πέντε λεπτά (56′, 61′) ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε στον Παναθηναϊκό ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase του Conference League και μέσα σε πέντε λεπτά (90′ και 90+5′) οι “πράσινοι” δέχθηκαν δυο γκολ από τον Ουμάρ και ισοφαρίστηκαν, πληρώνοντας αμυντική αδράνεια αλλά και αγωνιστική καθίζηση.

Να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει μέσα στο ΟΑΚΑ, φέτος και πέμπτο ματς που δεν κρατάει το μηδέν!

Ο ΠΑΟΚ έμεινε “ζωντανός”

Το πρώτο του ματς, χωρίς τον Κωνσταντέλια, ήταν για όλους ένα δυνατό “τεστ”. Για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και για τους οπαδούς της ομάδας. Η Μπραν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος, αλλά ο “δικέφαλος του Βορρά” βρήκε τον τρόπο να μην ηττηθεί στην Τούμπα (1-1), ένα αποτέλεσμα που κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στη league Phase του Conference League.

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίωρο με αρκετές χαμένες ευκαιρίες, βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το πλασέ του Κρίστιαν Έρικσεν (57′). Κατάφεραν, τουλάχιστον, να αποφύγουν την ήττα χάρη στην κεφαλιά του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (80′), με τους 15.000 φίλους της ομάδας να αποχωρούν μάλλον δυσαρεστημένοι στο τέλος της αναμέτρησης, χωρίς όμως να έχουν σταματήσει να στηρίζουν την ομάδα του Λίσι.

Όσον αφορά τις ρεβάνς των τριών ελληνικών ομάδων, θα γίνουν όλες την ερχόμενη Πέμπτη (27.08.2026). Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Τσεχία με την Χράντεκ (20:00), ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Νορβηγία την Μπραν. Στο τελευταίο -χρονικά- ματς της ημέρας (21:00), ο ΟΦΗ θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία.