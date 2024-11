Εβάν Φουρνιέ: «Απίστευτο συναίσθημα να ακούς τον κόσμο στο ΟΑΚΑ να σωπαίνει»

Ο Εβάν Φουρνιέ αφηγήθηκε το πως ένιωσε μετά την εκπληκτική του εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, στην οποία ο Γάλλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Κάτι παραπάνω από χαρούμενος ήταν ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ ενάντια στον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα με 2’53” στο ρολόι για τη λήξη του ντέρμπι, ο σούπερ σταρ των Πειραιωτών δοκίμασε ένα σουτ τριών πόντων μπροστά από τον Τσεντί Οσμάν, με τη μπάλα να του κάνει το χατίρι και να μπαίνει καλάθι, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για το διπλό του Ολυμπιακού.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο Φουρνιέ μίλησε στην κάμερα της Euroleague για την συγκεκριμένη φάση, με τον super star των «ερυθρόλευκων» να αναφέρει:

«Ήμασταν μπροστά για περίπου ολόκληρο το παιχνίδι και εκείνοι έτρεξαν ένα σερί, οπότε έπρεπε να σπάσουμε το μομέντουμ τους. Εμείς είχαμε μια ασυνήθιστη κατοχή και εγώ είχα την μπάλα στην κορυφή του τριπόντου.

Ήθελα να κάνω κάτι να συμβεί. Σκέφτηκα ότι ο διάδρομος στα δεξιά ήταν ανοιχτός, αλλά εκείνη την ώρα πήρα ένα σουτ, πάνω στο οποίο δουλεύω κάθε ημέρα. Για αυτό και ένιωθα άνετα να το πάρω.

Έβαλα λίγο περισσότερη καμπύλη και μπήκε, οπότε είμαι χαρούμενος.

“Nothing Personal” @EvanFourmizz talks us through his CLUTCH Moment last night in the Derby of the Eternal Enemies #EveryGameMatters pic.twitter.com/qjJYMgXirF