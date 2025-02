Έβερτον: Το πρώτο γκολ στο νέο της γήπεδο το πέτυχε οπαδός της Λίβερπουλ και το πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο

Η Έβερτον ετοιμάζεται να αλλάξει σπίτι, καθώς θα αποχαιρετήσει το Γκούντισον Πάρκ, την ιστορική της έδρα και θα μετακομίσει στο Everton Stadium.

Το νέο γήπεδο της Έβερτον είναι σχεδόν έτοιμο και τη Δευτέρα (17/2/2025) έγινε ένα πρώτο test event, με την ομάδα Κ18 να υποδέχεται την αντίστοιχη της Γουίγκαν.

Το παιχνίδι έγινε παρουσία 10.000 θεατών, οι οποίοι ναι μεν είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο γήπεδο, ωστόσο έζησαν και μία άσχημη εμπειρία. Ο λόγος;

Ο νεαρός σκόρερ της Γουίγκαν είναι οπαδός της Λίβερπουλ και πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο το ιστορικό πρώτο τέρμα στο νέο γήπεδο.

The first ever player to score at Everton’s new stadium was a Liverpool fan…



He celebrated by reminding the Everton fans of the 6 Champions league trophies Liverpool have won pic.twitter.com/LSodwoCFaA