Η απόφαση της FINA, να επιβάλει αποκλεισμό εννέα μηνών στον Ρώσο κολυμβητή, Εβγκένι Ρίλοφ, προκάλεσε την αντίδραση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο καταδίκασε τη Μεγάλη Παρασκευή (22.04.2022) τον αποκλεισμό που επέβαλε νωρίτερα η FINA στο Ρώσο Ολυμπιονίκη κολυμβητή Εβγκένι Ρίλοφ, λόγω της παρουσίας του σε συγκέντρωση στη Μόσχα, για την υποστήριξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απολύτως αντίθετο με τις ιδέες του αθλητισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχετικά με την απόφαση της FINA να τιμωρήσει τον Ρίλοφ.

«Όταν οι ισχυρότεροι αθλητές χάνουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, αυτό βλάπτει τελικά τις διεθνείς ομοσπονδίες και τους διεθνείς αγώνες» ανέφερε.

Ο Εβγκένι Ρίλοφ, ο οποίος κέρδισε το χρυσό στα 100 και 200 μέτρα ύπτιο στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ήταν μεταξύ πολλών αθλητών που παρακολούθησαν μία εκδήλωση στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, που διοργάνωσε τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Φωτογραφίες «έδειχναν» τον Ρίλοφ, να παρελαύνει με τα μετάλλιά του και το γράμμα «Ζ» (φερόμενο σύμβολο της εισβολής στην Ουκρανία) στη στολή του.

Η FINA ανέφερε ότι η απόφαση αποκλεισμού ήρθε «μετά την παρουσία και τη συμπεριφορά του κ. Ρίλοφ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Λουζνίκι στη Μόσχα».

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:



* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov pic.twitter.com/J0jUR6uCzZ