F1: Τραγέλαφος ξανά για την Ferrari – Ο Φέτελ συγκρούστηκε με τον Λεκλέρκ και εγκατέλειψαν!

Στο σημερινό Grand Prix της F1 της Βραζιλίας, υπήρξε για μια ακόμα φορά σύγκρουση μονοθεσίου για την Ferrari και εγκατάλειψη.

Ωστόσο αυτήν την φορά όχι με κάποιον οδηγό άλλης ομάδας, αλλά μεταξύ των… δύο οδηγών τους! Σαρλ Λεκλέρκ και Σεμπάστιαν Φέτελ βρέθηκαν πολύ κοντά στον 66ο γύρο, με τον Γερμανό να προσπαθεί να προσπεράσει τον Μονεγάσκο.

Ο Φέτελ έκανε μια μικρή κίνηση για να εξασφαλίσει το ελάχιστο προβάδισμά του λίγο πριν φτάσει η στροφή, κι έτσι οι ρόδες τους βρήκαν μεταξύ τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθούν και να βγουν εκτός και τα δύο μονοθέσια, οι δύο οδηγοί να εγκαταλείψουν και η Ferrari να αποσυρθεί από τον αγώνα.

Δείτε την σύγκρουση

The moment the race turned on its head 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Y77NrJMJ0g

— Formula 1 (@F1) 17 Νοεμβρίου 2019