Φεράρα για Μαραντόνα: “Δεν ήταν ήρωας! Έκανε λάθη και τα πλήρωσε”

Ο πρώην συμπαίκτης και φίλος του Ντιέγκο Μαραντόνα, Τσίρο Φεράρα, αναφέρθηκε στο θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου και υποστήριξε ότι κακώς τον αναφέρουν σαν ήρωα.

Ο Ιταλός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόνισε ότι ο Μαραντόνα ήταν ένας άνθρωπος με πολλά λάθη στη ζωή του και ως εκ τούτου δεν ήταν τέλειος, όπως οι ήρωες.

«Είμαι συγκλονισμένος, στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό όμως αισθάνθηκα την ανάγκη να πω δυο πράγματα για έναν πολύ καλό φίλο και πρώην συμπαίκτη.

Ο Μαραντόνα μας άφησε αναμνήσεις που δεν θα σβήσουν ποτέ. Μοναδικές στιγμές. Ήταν πολύ καλός μου φίλος, όμως πλήρωσε για τα λάθη που έκανε. Πάντοτε τον υποστήριζα και τον υπερασπιζόμουν, αλλά έκανε λάθη. Ο κόσμος μπορεί να λέει ότι ο Ντιέγκο ήταν ήρωας όμως οι ήρωες είναι τέλειοι. Δεν κάνουν λάθη. Ο Ντιέγκο είναι το ακριβώς αντίθετο από τον ήρωα. Είχε αδυναμίες, έκανε λάθη και τα πλήρωσε. Δεν παύει, όμως, να είναι ο καλύτερος που έχει υπάρξει».

