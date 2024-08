Φιλαδέλφεια Σίξερς – Μιλγουόκι Μπακς στην πρεμιέρα της σεζόν 2024-25 στο NBA

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του NBA για τη σεζόν 2024-25, με τους Μιλγουόκι Μπακς να έχουν ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας του ενισχυμένους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς είναι μεταξύ των φαβορί για τις πρώτες θέσεις στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, πίσω από τους πρωταθλητές Μπόστον Σέλτικς και θα “μονομαχήσουν” στην έναρξη της σεζόν στη Φιλαδέλφεια.

Η σεζόν 2024-25 θα ξεκινήσει πάντως στις 22 Οκτωβρίου, με τους αγώνες Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς και Λος Άντζελες Λέικερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

