Φουντώνει η “φωτιά” για Μέσι και Σίτι! “Επισπεύδεται η μετεγγραφή”

Η ισπανική «AS» φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Λιονέλ Μέσι, μετά και την ανανέωση του συμβολαίου του Πεπ Γκουαρντιόλα με τους «πολίτες».

Η ισπανική «AS» κυκλοφόρησε με κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της την πιθανότητα ο Πεπ Γκουαρντιόλα να καταφέρει να πάρει τον Λιονέλ Μέσι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο τίτλος αναφέρει “Σίτι – Μέσι: Ο κλοιός στενεύει” με φωτογραφία του Αργεντινού «μάγου» με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Η ανανέωση του Πεπ, οι οικονομικές δυσκολίες της Μπαρτσελόνα και η δυσαρέσκεια του Μέσι, επισπεύδουν τις διαδικασίες για μια μετεγγραφή την οποία στην Αγγλία θεωρούν ότι θα σημειωθεί άμεσα» αναφέρει η AS στο πρωτοσέλιδο της Παρασκευής, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Χοσέπ Καπτεβίλα, ο Γκουαρντιόλα έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Αργεντινό.

Buenos días! Today’s front, “The siege intensifies,” as City close in on a disgruntled Leo Messi. Also featured, Rafa Nadal is into the semis at the ATP Finals for the first time in five years and Sergio Ramos is out of the Inter Milan clash. pic.twitter.com/X3Xx7aEikI