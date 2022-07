Μία ανάρτηση του Ντρέιμοντ Γκριν άνοιξε ξανά τη συζήτηση στις ΗΠΑ για την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο NBA, με τη σύγκριση να επικεντρώνεται στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς του 2017 με τους Σικάγο Μπουλς του 1998.

Ο Γκριν τόνισε ότι βλέποντας τους τελικούς με των Μπουλς με τους Τζαζ, έχει την εντύπωση ότι η δική του ομάδα θα κέρδιζε εύκολα την ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν και θα έριχνε 40 πόντους στη Γιούτα του Καρλ Μαλόουν και του Τζον Στόκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο “χορό” των σχολίων μπήκε λοιπόν και ο Κέβιν Ντουράντ, με μία φοβερή ατάκα για την… κοινή συνισταμένη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Σικάγο Μπουλς, τον Στιβ Κερ (προπονητής στους πρώτους, παίκτης στους δεύτερους). «Δεν μπορώ να πω ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, αλλά ξέρω ότι ο Στιβ Κερ θα απαιτούσε να στήσουμε όσο περισσότερα pick and roll γίνεται πάνω στον… Στιβ Κερ», έγραψε ο Ντουράντ.

I can’t tell you what the results would be, but I do know that steve kerr would’ve demanded that we put steve kerr in as many pick and rolls as possible https://t.co/PxeBdsCt3F