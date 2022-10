Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (22:00, Newsit.gr, Cosmote sport 2) τη Φράιμπουργκ για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League και ο Μίτσελ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αγώνα.

Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε δίδυμο Μπιέλ – Ελ Αραμπί στην επίθεση, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει βαθμούς στην έδρα της Φράιμπουργκ για τη “μάχη” που δίνει με τη Ναντ για την τρίτη θέση του 7ου ομίλου που οδηγεί στο Conference League.

Πασχαλάκης, Βρουσάι, Άβιλα, Μπα, Ντόι, Γκάρι Ροντρίγκες, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μασούρας, Μπιέλ και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against @scfreiburg! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SCFOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/sPsrS3tKOX