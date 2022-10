Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ στο Europa League και ο Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή, χωρίς τους Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Ο Παπασταθόπουλος ταλαιπωρείται από μία σύσπαση στο δικέφαλο, ενώ ο Καμαρά ήταν πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, έχοντας γαστρεντερίτιδα. Εκτός έμεινα δε και οι Μαρσέλο, Βρσάλικο και Σισέ, που δεν έχουν επανέλθει από τους δικούς τους τραυματισμούς.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Φράιμπουργκ το βράδυ της Πέμπτης (27/10, 22.00, Cosmote TV, επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Europa League.

Οι πρωταθλητές προπονήθηκαν το πρωί της Τρίτης (25/10) στο Ρέντη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο προπονητής κ. Μίτσελ έκανε γνωστή την αποστολή που θα «πετάξει» για τη Γερμανία την Τετάρτη (26/10).

Οι ποδοσφαιριστές που την απαρτίζουν είναι οι εξής:

Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Κούντε, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Φράιμπουργκ. / The squad players selected ahead of the match against @scfreiburg. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SCFOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/VH57LxTOva