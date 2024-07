Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς μετά την τελευτή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κράτησαν την ελληνική σημαία στο πλοιάριο που μετέφερε την ελληνική αποστολή που παρέλασε πρώτη στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποθέωσαν μέσω twitter τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος κράτησε την ελληνική σημαία στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με μια φωτογραφία από το βράδυ που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ντραφτ στο ΝΒΑ.

Just a kid from Sepolia representing his country. pic.twitter.com/ySyJZVl74c