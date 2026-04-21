Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο θα βρεθούν στο «Nick Galis Hall» για το Άρης Betsson – Πανιώνιος

“Άρωμα” NBA θα έχει ο εντός έδρας αγώνας του Άρη Betsson με τον Πανιώνιο (25.04.2026, 18:15) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη GBL. Ο Γιαννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο “Nick Galis Hall”!

Έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τους Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον αδερφό τους, Κώστα, να αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη.

Μαζί με τους Αντετοκούνbros θα είναι ο ιδιοκτήτης της “κίτρινης” ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σίαο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετική σχέση με όλη την οικογένεια του “Greek freak”. Η επιστροφή του τελευταίου στη Θεσσαλονίκη να φέρει συναντήσεις μέσα στην ομάδα και να σηματοδοτήσει εξελίξεις, με φόντο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και τον γενικότερο σχεδιασμό του Άρη.

Θυμίζουμε ότι το ματς είναι κομβικό για τον πανιώνιο, αφού θέλουν τη νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να παραμείνει στην GBL.