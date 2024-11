Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι διαιτητές του Χόρνετς – Μπακς απολογήθηκαν για το λανθασμένο φάουλ που χρέωσαν τον Έλληνα σούπερ σταρ στο φινάλε

Oι διαιτητές του Χόρνετς – Μπακς παραδέχθηκαν πως λανθασμένα χρέωσαν με φάουλ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, από το οποίο ο ΛαΜέλο Μπολ έβαλε τις βολές για το τελικό 115-114.

Οι Χόρνετς πήραν τη νίκη στις… λεπτομέρειες, απέναντι στους Μπακς, με 115-114, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει μεν το πρώτο φετινό του triple double και ταχύτερο στην καριέρα του, αλλά να είναι και αυτός που υπέπεσε σε φάουλ στον ΛαΜέλο Μπολ, στα 7,3΄΄ πριν τη λήξη, με τον τελευταίο να διαμορφώνει με 2/2 βολές το τελικό σκορ, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ αστόχησε (σ.σ. η μπάλα βρήκε σίδερο) από τα πέντε μέτρα στο τελευταίο σουτ του ματς, μετά το τάιμ άουτ.

Ο Μπολ είχε γλιστρήσει στα 7,3΄΄ με τους διαιτητές να εξαντλούν την αυστηρότητά τους με την απόφασή τους να χρεώσουν με φάουλ τον Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς δεν είχαν άλλο challenge και μετά από το τέλος της αναμέτρησης ενημερώθηκαν πως οι διαιτητές παραδέχθηκαν ότι το φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είχε ακυρωθεί αν ο πάγκος των Μπακς είχε το δικαίωμα ένστασης για να στείλει τους ρέφερι στο video replay.

“Στη ζωντανή ροή του αγώνα ο Γιάννης χρεώθηκε για επαφή (πόδι με πόδι) με τον ΛαΜέλο Μπολ που διείσδυε προς το καλάθι. Είδαμε την φάση μετά από το τέλος του αγώνα και δεν υπήρχε παράβαση, δεν υπήρχε επαφή” ήταν η δήλωση του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης, Κέρτις Μπλερ.

“Όλοι κάνουν λάθη. Οι παίκτες, οι προπονητές, οι διαιτητές. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Όμως αυτό πρέπει να εξηγηθεί, ειδικά από τη στιγμή που έγινε σε δύο σερί αγώνες”, ήταν η αντίδραση του Θανάση Αντετοκούνμπο στα social media.

Everyone makes mistakes. Players, coaches, refs. We’re all human! But this needs to be explained, especially after two games in a row. 🤔