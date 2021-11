Η Γιουβέντους ηττήθηκε και από την Βερόνα, βρίσκεται στο -16 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην Serie A και ο Μάσιμο Αλέγκρι παίρνει δραστικά μέτρα, για να… μαζέψει ό,τι μπορεί.

Μετά από απόφαση του Μάσιμο Αλέγκρι -και για δεύτερη φορά στην ιστορία της Γιουβέντους– οι παίκτες της ομάδας και το τεχνικό τιμ θα «κλειδωθούν» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας (σ.σ. Θα γίνει δηλαδή το λεγόμενο ritiro), μέχρι το ερχόμενο Σάββατο και τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Φιορεντίνα.

Την ίδια στιγμή, η «Gazzetta Dello Sport» αναφέρει ότι ο Μάσιμο Αλέγκρι δεν θα μείνει μόνο στο ritiro, αλλά είναι πολύ πιθανό να πάρει και… σκούπα, σε μια προσπάθεια να “τραβήξει τα γκέμια” στην Γιουβέντους. Τα ονόματα των Κιν, Μπεντακούρ, Ραμπιό, Κουλουσέφσκι και Μοράτα είναι αυτά που.. ακούγονται.

❗️| Allegri has been disappointed with some of the players: Kean, Bentancur, Rabiot, Kulusevski & Morata. Max had been counting on them since the start of the season but are performing well below their standards and most of them have some attitude issues as well. (@Gazzetta_it)