Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί στην Αγγλία και στην Premier League, αναφορικά με την απόφαση του BBC να θέσει σε διαθεσιμότητα τον Γκάρι Λίνεκερ, μετά τη δριμείας κριτική που άσκησε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου -και εδώ και χρόνια παρουσιαστής- κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της βρετανικής κυβέρνησης.

Θυμίζουμε ότι ο Γκάρι Λίνεκερ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την απόφαση να σταματήσει τη χορήγηση ασύλου σε παράτυπους μετανάστες, γράφοντας στο Twitter ότι «παίρνουμε λιγότερους μετανάστες σε σχέση με άλλες μεγάλες πρωτεύουσες από την Ευρώπη. Είναι μία απίστευτα βάναυση πολιτική προς τους πιο ευάλωτους ανθρώπους με τρόπο που δεν είναι πολύ διαφορετικός από τη Γερμανία τη δεκαετία του ’30».

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?