Γκουαρντιόλα για τα συνθήματα οπαδών κατά του Φόντεν: «Δεν καταλαβαίνω τι σκέφτεται κάποιος όταν βρίζει μητέρες»

Την έντονη ενόχλησή του με τα συνθήματα οπαδών της Γιουνάιτεντ για τη μητέρα του Φιλ Φόντεν, εξέφρασε ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, μετά το εκτός έδρας 0-0 στο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι έγινε “στόχος” των οπαδών της Γιουνάιτεντ, με αφορμή τη σύλληψη της μητέρας του, για επεισόδιο σε μπαρ αλλά και την αντίσταση που πρόβαλε κατά των Αρχών.

Pep Guardiola: “Chants against Phil Foden? Lack of class. I don’t understand the mind of the people involving the mum of Phil”.



“It’s a lack of integrity, class, and they should be ashamed”. @BeanymanSportspic.twitter.com/UpBCOhD3oN