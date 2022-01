Ρομελού Λουκάκου και Χακίμ Ζίγιεχ “πιάστηκαν” από την κάμερα σε έντονη διαφωνία κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα της Τσέλσι με την Μπράιτον για την Premier League.

Το video σχολιάζεται μάλιστα από τα βρετανικά ΜΜΕ, ως ένας από τους λόγους που η ομάδα βρίσκεται σε κακή περίοδο, αφού το “κλίμα” στα αποδυτήρια δεν φαίνεται να είναι το καλύτερο δυνατό.

Η γκρίνια μεταξύ Λουκάκου και Ζίγιεχ ήρθε μάλιστα με την Τσέλσι να προηγείται στο σκορ, με γκολ του δεύτερου, αφού η Μπράιτον ισοφάρισε στο δεύτερο μέρος, φέρνοντας και τη νέα απώλεια βαθμών για τους “μπλε” του Λονδίνου.

Hakim Ziyech and Romelu Lukaku are having a difference of opinions heading into the break, despite the Blues’ lead… 👀



HT: Brighton 0-1 Chelsea pic.twitter.com/P3mGXTg9bp