Η απίστευτη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα γίνει ταινία από τη Disney κι ήδη έχουν ξεκινήσει τα κάστινγκ για τους νεαρούς ηθοποιούς που θα υποδυθούν τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA στην παιδική του ηλικία.

Το στούντιο που κρύβεται πίσω από ονόματα όπως το «Lady and the Tramp», και το «Lion King», έχει αναλάβει να φέρει στις οθόνες μας μέσω του Disney + τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέσα από μία ταινία που θα φέρει το όνομα “Greek Freak”, που είναι και το παρατσούκλι του Έλληνα αθλητή στο NBA.

Στην ταινία θα ξετυλίγεται το “κουβάρι” της ζωής του από τους δρόμους της Αθήνας μέχρι την “εκτόξευσή” του στο NBA και αναζητούνται ηθοποιοί (δείτε εδώ) που θα ενσαρκώσουν τον Γιάννη στις ηλικίες των 13-15 και των 15-18 ετών.

