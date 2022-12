Επιβεβαιώθηκαν τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Λιθουανία και πιο συγκεκριμένα το Κάουνας να φιλοξενούν το φετινό Final 4 της Euroleague.

Η Euroleague ψήφισε… Λιθουανία και στέλνει το φετινό Final 4 της φετινής σεζόν στη “Zalgirio Arena”. Μάλιστα, τα εισιτήρια θα τεθούν στην κυκλοφορία στις 17 Ιανουαρίου!

Παράλληλα, έγινε γνωστή και η έδρα του Final 4 της νέας σεζόν. Η Γερμανία και πιο συγκεκριμένα η “Mercedes-Benz Arena” του Βερολίνου θα φιλοξενήσει τους τελευταίους αγώνες της Euroleague για τη σεζόν 2023/2024.

