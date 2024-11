Η Nike αποχαιρετά τον Ραφα Ναδάλ: «Μας έδειξες τι χρειάζεται για να είσαι ο καλύτερος»

Ο Ράφα Ναδάλ ετοιμάζεται να πει “αντίο” στην ενεργό δράση και η Nike -η γνωστή εταιρία αθλητικών ειδών και χορηγός του θρυλικού Ισπανού- λέει το δικό της “αντίο” στον “Ματαντόρ”.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ θα δώσει τελευταίο αγώνα καριέρας, φορώντας τη φανέλα της Ισπανίας στο Davis Cup στη Μάλαγα και η Nike –χορηγός του καθ’ όλη τη διάρκεια της επικής του καριέρας– τον αποχαιρετά με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

“Κανείς δεν έχει δώσει περισσότερα στο άθλημά του. Ή δεν τα έδινε όλα στο γήπεδο κάθε φορά.

Ραφαέλ Ναδάλ, μας έδειξες τι χρειάζεται για να είσαι ο καλύτερος. Χρειάζονται μόνο τα πάντα”, αναφέρει η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών και συνοδεύει τo post με ένα βίντεο από στιγμές του σπουδαίου αθλητή.

Όλα τα αγωνιστικά πλάνα του Ράφα Ναδάλ, σε χωμάτινη επιφάνεια, την αγαπημένη του Ισπανού.

No one has given more to their sport. Or left it all on the court every single time. @RafaelNadal, you showed us what it takes to be the greatest. It only takes everything. pic.twitter.com/l2iBGF5yyQ