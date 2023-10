Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Αμπερντίν στην 3η αγωνιστική των ομίλων του Conference League και η UEFA τον αποθέωσε για τη φόρμα του, στους τελευταίους αγώνες.

Με πέντε συνεχόμενες νίκες στο Conference League, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη γράψει ιστορία, αλλά η UEFA στάθηκε και στο γεγονός ότι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από τα τελευταία εφτά παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

“ΠΑΟΚ = ανίκητος στα εφτά τελευταία του παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις”, έγραψε στον επίσημο λογαριασμό του Conference League στο twitter, ενόψει της 3ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο του Conference League.

PAOK = unbeaten in their last seven games across all competitions 👏



📸: @PAOK_FC || #UECL pic.twitter.com/P65SYposBX