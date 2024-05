Euroleague: Ο πρόεδρος της Ένωσης παικτών θέλει κατάργηση του Final Four και ανάδειξη πρωταθλητή μέσω σειράς αγώνων

Σειρές τελικών best-of-five για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Euroleague και κατάργηση του Final Four επιθυμεί ο ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών της διοργάνωσης (ELPA), Μπόστιαν Νάχμπαρ.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών της Euroleague, Μπάστιαν Νάχμπαρ υπεραμύνθηκε του τρόπου ανάδειξη του πρωταθλητή μέσω σειράς best of five, θέλοντας την κατάργηση του Final Four, βάζοντας μπροστά και τις γνώμες των παικτών που αγωνίζονται στη διοργάνωση.

Όσα ανέφερε ο Νάχμπαρ:

“Αφού παρακολουθήσαμε μια ακόμη αξέχαστη σειρά πλέι οφ των προημιτελικών της Euroleague, είναι αδύνατο να παραβλέψουμε ξανά τις τεράστιες δυνατότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εάν τα πλέι οφ στο καλύτερο πρωτάθλημα παίζονταν μέχρι τους τελικούς.

Το Final Four της Euroleague είναι ένα απίστευτο γεγονός που φέρνει τον ενθουσιασμό και το δράμα, αλλά το μειονέκτημά του είναι ότι βλέπουμε “μόνο” τρία παιχνίδια υψηλού επιπέδου που ολοκληρώνουν τη σεζόν (είναι αμφίβολο αν το παιχνίδι της 3ης θέσης ανήκει σε αυτήν την κατηγορία).

After watching yet another unforgettable EuroLeague quarterfinals playoff series, it is impossible to again overlook the immense potential of European basketball, if the playoffs in it’s best league would be played all the way to the finals. 1/6