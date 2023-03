Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είχε μια «χλομή» εμφάνιση στην ήττα της Παρτιζάν στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (76-62). Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε την ομάδα του να πέφτει στο 15-13 και δυσκολεύτηκε να πιστέψει αυτό που είδε από τον Έλληνα διεθνή, σε εκτέλεση βολής.

Προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου του Αρμάνι – Παρτιζάν και με το ματς να είναι «ανοιχτό» (45-43), ο Ομπράντοβιτς είδε τον Ιωάννη Παπαπέτρου, επειδή έκανε airball σε ελεύθερη βολή!

Ο 63χρονος τεχνικός και κάθισε στον πάγκο, δείχνοντας να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που μόλις είχε δει και να προσπαθεί να συγκρατήσει τα νεύρα του. Στα 13:41 που αγωνίστηκε ο Παπαπέτρου είχε μόλις τρεις πόντους (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές) και -ΦΥΣΙΚΑ- το συγκεκριμένο airball.

Ioannis Papapetrou does the best impression of Chuck Hayes pic.twitter.com/aw6ZhNss9Y