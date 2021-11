Ο Γιάννης κι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκαναν δώρο ένα υπογεγραμμένο ζευγάρι παπούτσια στον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στο περιθώριο της επίσκεψης των πρωταθλητών του NBA, Μπακς, στον Λευκό Οίκο.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο έκλεψαν τις εντυπώσεις στην επίσκεψη των Μπακς στον Τζο Μπάιντεν, κάνοντας του δώρο ένα ζευγάρι υπογεγραμμένα αθλητικά παπούτσια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε με ενθουσιασμό το δώρο, ενώ έκανε και χιούμορ όταν είδε το μέγεθος του παπουτσιού.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέβασε το στιγμιότυπο με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Can’t wait to take these out for a spin. Great to host you today, @Giannis_An34. pic.twitter.com/kfcSKAe7Cv