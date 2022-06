Η Αρμάνι Μιλάνο ολοκλήρωσε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ιταλική ομάδα είδε τις τρομερές εμφανίσεις του Μήτρου-Λονγκ με την Μπρέσια στο ιταλικό πρωτάθλημα και τον έφερε στο Μιλάνο, δίνοντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Μήτρου-Λονγκ, με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του ταλαντούχου γκαρντ είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

all’Olimpia: “A Milano nessun obiettivo è troppo alto, vorrei debuttare subito”➡ https://t.co/hksKOE4otP



Olimpia has signed Naz Mitrou-Long: “No goal too high when it comes to Milano team”➡ https://t.co/AP8iV94hcU



#insieme #WelcomeNaz pic.twitter.com/aTEY9qcq3m