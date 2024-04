Η Άστον Βίλα «έδεσε» κι επίσημα τον Ουνάι Έμερι πριν τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή της, Ουνάι Έμερι, λίγες ημέρες πριν βρεθεί απέναντι από τον Ολυμπιακό για διπλές νοκ άουτ αναμετρήσεις στα ημιτελικά του Conference League.

Με τον Ουνάι Έμερι στον πάγκο της, η Άστον Βίλα πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της στην Premier League και διεκδικεί την έξοδο στο Champions League, ενώ συνεχίζει και στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά.

Η τελική έκβαση της σεζόν δεν θα αλλάξει όμως το πλάνο της αγγλικής ομάδας, καθώς έχει ήδη αποφασίσει να πορευτεί με τον Ισπανό προπονητή και ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας τους, μέχρι το 2027.

Aston Villa are thrilled to announce head coach Unai Emery has agreed to a contract extension until 2027. ✍️