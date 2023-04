Μια ακόμα μεγάλη στιγμή για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ, με την Έλενα Τσινέκε -από τη Θεσσαλονίκη- να γίνεται Draft από τις Ουάσινγκτον Μίστικς του WNBA.

Μετά την εξαιρετική της παρουσία στο Κολέγιο με το USF, η Έλενα Τσινέκε είδε την… πόρτα του κορυφαίου πρωταθλήματος του WNBA να ανοίξει διάπλατα, αφού έγινε Draft από τις Ουάσινγκτον Μίστικς.

Η Ελληνίδα γκαρντ (διεθνής με την “Γαλανόλευκη” και πρώην παίκτρια της Νίκης Λευκάδας) επιλέχθηκε στο νο.8 του δευτέρου γύρου του WNBA Draft. Έτσι, ετοιμάζεται να γίνει η έκτη Ελληνίδα που θα βρεθεί στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών του πλανήτη μετά τις Αταλάντη Τασουλή, Αναστασία Κωστάκη, Εβίνα Μάλτση, Ζωή Δημητράκου και Τζάκι Γέμελος.

Στην τελευταία της σεζόν στο Κολέγιο, η Τσινέκε (γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1999) μέτρησε 14,8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 40,6% στα σουτ εντός πεδιάς, ούσα μια εκ των κορυφαίων παικτριών του Κολεγίου της.

