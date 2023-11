Tους αθλητές και τις αθλήτριες που είναι γονείς και εξασφάλισαν εντός του 2023, την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», τίμησε η Eπιτροπή Ισότητας Φύλων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα υπέρ της Ισότητας στον αθλητισμό.

Οι αθλητές που τιμήθηκαν είναι οι Ευθύμιος Μίτας (Σκοποβολή), Λευτέρης Πετρούνιας (Γυμναστική), Γιάννης Φουντούλης (Πόλο), Κριστιάν Γκολομέεβ (Κολύμβηση).

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΟΕ και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, η Γενική Γραμματέας Ισότητας Ζέφη Δημαδάμα και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της ΕΟΕ Βασιλική Μιλλούση.

Ο κ. Καπράλος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι στο πλευρό των αθλητών που τιμάμε σήμερα, σε κάθε τμήμα της διαδρομής τους μέχρι το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Όπως είναι και στο πλευρό όλων των αθλητών και των αθλητριών που διεκδικούν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι τώρα στο 2023 που είναι η βασική Προολυμπιακή Χρονιά, η ΕΟΕ έχει δώσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο, εξακόσιες χιλιάδες ευρώ για Ολυμπιακή Προετοιμασία.

Χρήματα που δίδονται προκειμένου οι αθλητές και οι αθλήτριες να συνεχίσουν την προετοιμασία τους στον καλύτερο δυνατό βαθμό και για να διεκδικήσουν την πρόκριση για το Παρίσι. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από ίδιους πόρους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Τα εξασφαλίζουμε από χορηγούς αλλά κυρίως από τη σωστή εκμετάλλευση της περιουσίας μας και δυστυχώς όχι από το κράτος. Δεν σας κρύβω ότι δυστυχώς η επιχορήγηση για το έτος 2023 ανέρχεται στο ποσό των 480.250€, μειωμένη κατά 15% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και μάλιστα ενόψει Ολυμπιακής χρονιάς!»

Η Βασιλική Μιλλούση είπε: «Γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολα είναι, να είσαι αθλητής σε υψηλό επίπεδο και παράλληλα να έχεις τις υποχρεώσεις του γονέα. Τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο, όλα γίνονται για τα παιδιά σου. Για αυτήν την προσπάθεια επιβραβεύουμε σήμερα τους αθλητές. Γνωρίζω επίσης τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στον αθλητισμό. Λόγω της θέσης στην ΕΟΕ, αλλά και ως γυναίκα πρωταθλήτρια και μαμά δύο κοριτσιών δεν θα μπορούσα παρά να υπερασπιστώ τη θέση των γυναικών στο χώρο του αθλητισμού που τόσο πολύ αγαπώ. Είμαστε ικανές και πλέον με μεγαλύτερη στήριξη, το μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι γραπτό.»

Ακολούθησε πάνελ με θέμα: «Προτάσεις για περισσότερη ισότητα στην ηγεσία του ελληνικού αθλητισμού» και στο οποίο συμμετείχαν και κατέθεσαν προσωπικές μαρτυρίες και προτάσεις, o Ολυμπιονίκης και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών Πύρρος Δήμας, η Διευθύντρια Τμήματος της ΔΟΕ Συμμετοχής Αθλητών και Κριτηρίων Πρόκρισης Μελίνα Ξανθοπούλου, η Διευθύντρια της ΕΟΕ Υβέτ Κοσμετάτου, η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου Ντόρα Πάλλη και ο Ανδρέας Τσοχαντάρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΚΛΟBΟΡΟΣ ΙΚΕ. Το πάνελ συντόνισε η Ιρις Βλαχούτσικου, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της ΕΟΕ, η οποία είχε και την επιμέλεια της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΟΕ στο ευρωπαϊκό έργο GAMES – Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport, που υλοποιείται από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων της Ε.Ο.Ε.

Η Γεωργία Παπαθανασίου, υπεύθυνη τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρουσίασε το πρόγραμμα GAMES που υλοποιείται συνεργασία με άλλες επτά Ολυμπιακές Επιτροπές και εμπειρογνώμονες σε θέματα φύλου, υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, ο Aρχηγός της Ολυμπιακής Αποστολής στο Παρίσι Πέτρος Συναδινός, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ Νίκος Ιατρού, τα μέλη της ΕΟΕ Νίκος Ξυλούρης, Κωστής Λιαρομάτης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Θωμάς Τόκας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Θανάσης Σταθόπουλος, οι Ολυμπιονίκες Δημοσθένης Ταμπάκος, Eύη Μωραϊτίδου, Χρύσα Μπισκιτζή η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Ζυγούρη, η έξι φορές Olympian Αγη Κασούμη και πολλοί άλλοι.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου, την οποία η Επιτροπή Ισότητας Φύλων της ΕΟΕ ευχαρίστησε για τη συμμετοχή της.