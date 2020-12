Η Γιουβέντους “τάπωσε” την Μπαρτσελόνα στο twitter με ανάρτηση για Ρονάλντο (pic)

Η Γιουβέντους επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 3-0 στη Βαρκελώνη και προκρίθηκε στους “16” του Champions League, ως πρώτη του ομίλου της.

Η ιταλική ομάδα φρόντισε, μάλιστα, να τρολάρει τους Καταλανούς στο twitter με μία ανάρτηση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Η διαδικτυακή “μάχη” είχε ξεκινήσει, μετά το 2-0 της Μπαρτσελόνα στο Τορίνο στον πρώτο γύρο, όταν οι Καταλανοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν ποστάρει μία φωτογραφία του Μέσι με την λεζάντα: “Είμαστε χαρούμενοι που ήσασταν ικανοί να δείτε τον GOAT στο γήπεδο σας, Γιουβέντους”.

Η απάντηση της Γιουβέντους ήταν άμεση, λέγοντας πως: “Μάλλον κοιτάτε σε λάθος λεξικό. Θα φέρουμε τον κανονικό στο Καμπ Νου”.

Οι Ιταλοί “πάτησαν” την Μπαρτσελόνα στο “Καμπ Νόου” με δύο γκολ του Ρονάλντο κι έδωσαν συνέχεια στο τρολάρισμα. “Κρατήσαμε τον λόγο μας, τον φέραμε”, ήταν η νέα ανάρτηση τους.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ