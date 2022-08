Η Γουέστ Χαμ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος του Ολυμπιακού σταδίου του Λονδίνου εξαιτίας της υψηλής τιμής που πουλάει την μπύρα.

Η τιμή της μπύρας φέρεται να φέρνει τριγμούς στη σχέση της Γουέστ Χαμ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου του Λονδίνου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail οι οπαδοί των ”σφυριών” παραπονέθηκαν στη διοίκηση της ομάδα για τις εξωφρενικές τιμές στις μπύρες που παρατηρήθηκαν στις καντίνες του γηπέδου, στον αγώνα της Γουέστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι για την πρεμιέρα της Premier League.

Οι διοικούντες φέρεται να άκουσαν προσεκτικά τα παράπονα των οπαδών τους και προειδοποίησαν την διοίκηση του Ολυμπιακού σταδίου ότι θα προχωρήσουν σε μήνυση αν παρατηρηθούν υψηλές τιμές στη μπύρα, σαν και αυτές που υπήρχαν στην κυριακάτικη αναμέτρηση με τους ”πολίτες”.

